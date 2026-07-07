Вестник Кавказа

США могут снова ударить по Ирану сегодня – Трамп

Дональд Трамп
© Фото: Сайт Белого дома
Мощный удар по Ирану могут нанести сегодня вечером американские военные, об этом заявил Трамп на полях саммита НАТО.

Глава Белого дома Дональд Трамп допустил новую волну ударов по Ирану этим вечером.

"Мы нанесли по ним очень мощный удар прошлой ночью. Возможно, мы ударим снова сегодня вечером. <…> Я предупрежу их: мы нанесем по ним мощный удар сегодня вечером. И посмотрим, что получится"

– Дональд Трамп

Американский лидер также заявил о своем недовольстве иранской стороной.

США атаковали Иран в ночь на среду, целью стали более 80 объектов на юге Исламской Республики, в том числе на островах Кемш и Харк.

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