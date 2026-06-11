Армения не сможет поставлять рыбу в Европу

Несмотря на то, что по качеству рыба из Армении превосходит европейскую, лишь четыре хозяйства страны способны производить продукцию, соответствующую европейским стандартам.

После введения российских ограничений на импорт рыбы из Армении ее производителям будет крайне сложно переориентироваться на другие рынки сбыта, особенно на европейские, заявил председатель НПО "Союз армянских производителей и экспортеров рыбы" Артур Атоян.

Наладить производство в соответствии с фитосанитарными требованиями ЕС, чтобы экспортировать свою рыбную продукцию в Европу, сейчас в Армении способны максимум четыре хозяйства, остальные сталкиваются с серьезными проблемами и сокращают объемы производства, передает NEWS.am.

Проблема в том, что любая перенастройка производства требует финансовых вложений и времени. Однако большая часть производителей не считает нужным преодолевать эти сложности и увеличивать расходы, и просто перепродает свое сырье тем компаниям, которые перерабатывают его, подводя под европейские стандарты и экспортируют полностью готовую продукцию.

"О необходимости диверсификации рынков сбыта ряд представителей сферы говорили еще 10 лет назад, однако, как показывает практика, производители предпочитают идти по легкому пути"

- Артур Атоян

Еще один важный момент – предприятиям предстоит большая работа по популяризации своей продукции в Европе: это фудкорты, фестивали и другие подобные мероприятия при государственном или частном финансировании, а также активная работа по диверсификации рынков сбыта.

На данный момент 40% армянской рыбной продукции реализовывается в России, 30% – в Армении, остальная часть уходит по другим направлениям, хотя по качеству она превосходит продукцию производителей из многих стран, добавил Артур Атоян.

Напомним, ранее мы писали о том, что месяцем ранее Россия ужесточила ограничения на поставки рыбы из Армении, и эти меры могут быть расширены в случае, если возникнут определенные ветеринарные риски. В России на сегодняшний момент достаточное количество своей форели, а также налажен импорт с Турцией. Последствия для российского рынка от полной остановки закупок форели у Армении будут минимальными, а цены не изменятся, заверили в Рыбном союзе России.