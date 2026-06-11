Армения не сможет поставлять рыбу в Европу

После введения российских ограничений на импорт рыбы из Армении ее производителям будет крайне сложно переориентироваться на другие рынки сбыта, особенно на европейские, заявил председатель НПО "Союз армянских производителей и экспортеров рыбы" Артур Атоян.
Наладить производство в соответствии с фитосанитарными требованиями ЕС, чтобы экспортировать свою рыбную продукцию в Европу, сейчас в Армении способны максимум четыре хозяйства, остальные сталкиваются с серьезными проблемами и сокращают объемы производства, передает NEWS.am.
Проблема в том, что любая перенастройка производства требует финансовых вложений и времени. Однако большая часть производителей не считает нужным преодолевать эти сложности и увеличивать расходы, и просто перепродает свое сырье тем компаниям, которые перерабатывают его, подводя под европейские стандарты и экспортируют полностью готовую продукцию.
"О необходимости диверсификации рынков сбыта ряд представителей сферы говорили еще 10 лет назад, однако, как показывает практика, производители предпочитают идти по легкому пути"
- Артур Атоян
Еще один важный момент – предприятиям предстоит большая работа по популяризации своей продукции в Европе: это фудкорты, фестивали и другие подобные мероприятия при государственном или частном финансировании, а также активная работа по диверсификации рынков сбыта.
На данный момент 40% армянской рыбной продукции реализовывается в России, 30% – в Армении, остальная часть уходит по другим направлениям, хотя по качеству она превосходит продукцию производителей из многих стран, добавил Артур Атоян.
Напомним, ранее мы писали о том, что месяцем ранее Россия ужесточила ограничения на поставки рыбы из Армении, и эти меры могут быть расширены в случае, если возникнут определенные ветеринарные риски. В России на сегодняшний момент достаточное количество своей форели, а также налажен импорт с Турцией. Последствия для российского рынка от полной остановки закупок форели у Армении будут минимальными, а цены не изменятся, заверили в Рыбном союзе России.