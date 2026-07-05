США хотят обсудить безопасность Ормуза на саммите НАТО — СМИ

СМИ сообщают, что администрация американского лидера Трампа рассчитывает на обсуждение безопасности судоходства в Ормузском проливе на полях саммита НАТО в Анкаре.

В Белом доме ожидают, что вопросы безопасности в Ормузском проливе будут обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре, информирует телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Я абсолютно уверен, что Ормузский пролив и обеспечение безопасности морского судоходства в этом районе станут предметом обсуждения"

— источник

Согласно информации телеканала, некоторые из союзников Соединенных Штатов по Североатлантическому альянсу готовы внести свой вклад в обеспечение безопасности на территории Ормузского пролива.

Тем не менее, как сообщил источник, многие из них "не располагают необходимыми кораблями или ресурсами, чтобы принять значимое участие в этих усилиях".

Кроме того, источник сообщил, что основное требование американского президента Дональда Трампа к партнерам заключается в повышении боеготовности, а претензии сосредоточены на увеличении оборонных расходов.