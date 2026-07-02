Пашинян летит на встречу с Мишустиным

Никол Пашинян отправился в Россию, он летит в Екатеринбург для участия в выставке "Иннопром-2026" наряду с другими премьерами стран ЕАЭС. В рамках визита Пашинян встретится с Мишустиным.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направляется в Россию, в Екатеринбурге он встретится с российским премьером Михаилом Мишустиным, говорится в сообщении пресс-службы кабмина РА.

"Пашинян отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Премьер-министр примет участие в пленарном заседании на тему "Промышленная индустрия 360", которое пройдет в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2026" в Екатеринбурге"

– пресс-служба

Также в Екатеринбурге состоится встреча Пашиняна и Мишустина.

Отметим, что в форуме "Иннопром-2026" участие также примут главы кабминов Беларуси Александр Турчин, Казахстана Олжас Бектенов и Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

Ожидается, что в рамках форума в Екатеринбурге главы правительств стран ЕАЭС обсудят вопросы интеграции промышленности в единое пространство объединения.

Напомним, 1 июля по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Мишустина и Пашиняна, согласно последующему заявлению армянского премьера, была достигнута договоренность провести вскоре более подробные обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия Москвы и Еревана в торгово-экономической и других отраслях.