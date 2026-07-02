Пашинян летит на встречу с Мишустиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направляется в Россию, в Екатеринбурге он встретится с российским премьером Михаилом Мишустиным, говорится в сообщении пресс-службы кабмина РА.
"Пашинян отбыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Премьер-министр примет участие в пленарном заседании на тему "Промышленная индустрия 360", которое пройдет в рамках международной промышленной выставки "Иннопром-2026" в Екатеринбурге"
– пресс-служба
Также в Екатеринбурге состоится встреча Пашиняна и Мишустина.
Отметим, что в форуме "Иннопром-2026" участие также примут главы кабминов Беларуси Александр Турчин, Казахстана Олжас Бектенов и Кыргызстана Адылбек Касымалиев.
Ожидается, что в рамках форума в Екатеринбурге главы правительств стран ЕАЭС обсудят вопросы интеграции промышленности в единое пространство объединения.
Напомним, 1 июля по инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор Мишустина и Пашиняна, согласно последующему заявлению армянского премьера, была достигнута договоренность провести вскоре более подробные обсуждения вопросов двустороннего взаимодействия Москвы и Еревана в торгово-экономической и других отраслях.