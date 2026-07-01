Премьеры Армении и РФ планируют провести более подробные обсуждения сотрудничества

Никол Пашинян прокомментировал недавний телефонный разговор с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и заявил о достижении договоренности подробнее обсудить вопросы двусторонней повестки.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ходе телефонного разговора с премьер-министром России Михаилом Мишустиным договорился подробнее обсудить вопросы двусторонней повестки. Об этом он заявил в ходе совместного брифинга с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Телефонный разговор произошел по моей инициативе. Круг обсужденных вопросов был предоставлен в сообщении. Договорились, что в ближайшее время будут более подробные обсуждения"

- Никол Пашинян

Напомним, телефонный разговор председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоялся 1 июля по инициативе армянской стороны.

В пресс-службе кабмина РФ ранее заявили, что в ходе телефонной беседы главы правительств обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, научно-технологической и культурно-гуманитарной областях.