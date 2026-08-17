Иран атаковал ОАЭ ракетами

ПВО ОАЭ перехватила ракеты, запущенные с территории Ирана. Ракеты не достигли суши, упав в морских водах.

Система противовоздушной обороны ОАЭ перехватила две ракеты, выпущенные с территории Ирана. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на Минобороны страны.

По информации оборонного ведомства ОАЭ, ракеты не причинили ущерба, так как упали в районе моря. Падение одной произошло в территориальных водах страны.

Комментариев со стороны иранских военных пока не поступало. Отметим, что ранее США и Иран договорились о возобновлении режима прекращения огня.