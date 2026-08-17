Вестник Кавказа

Иран атаковал ОАЭ ракетами

Иран атаковал ОАЭ ракетами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ПВО ОАЭ перехватила ракеты, запущенные с территории Ирана. Ракеты не достигли суши, упав в морских водах.

Система противовоздушной обороны ОАЭ перехватила две ракеты, выпущенные с территории Ирана. Об этом сообщает Ynet со ссылкой на Минобороны страны. 

По информации оборонного ведомства ОАЭ, ракеты не причинили ущерба, так как упали в районе моря. Падение одной произошло в территориальных водах страны. 

Комментариев со стороны иранских военных пока не поступало. Отметим, что ранее США и Иран договорились о возобновлении режима прекращения огня.

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