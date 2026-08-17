Иран обратился к Трампу после заявлений об Ормузе

В МИД Ирана заявили о том, что намерены "исправить заблуждения" президента США Дональда Трампа о принадлежности Ормузского пролива.
Об этом сообщил замглавы МИД Исламской Республики Казем Гариб-Абади, прокомментировав недавние действия американского лидера.
Также дипломат напомнил о том, что ранее Трамп выступил с инициативой переименования Персидского залива в Арабский.
"Подобно тому, как Трамп правильно написал название Персидского залива, в скором времени его заблуждение относительно Ормуза либо исправится, либо мы сами исправим заблуждения этого человека, живущего иллюзиями"
– Казем Гариб-Абади
Отметим, ранее президент Соединенных Штатов разместил на своей странице в социальной сети Truth Social изображение карты Ормузского пролива, и подписал публикацию как "новая территория США".