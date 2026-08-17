Иран озвучил свои требования США для достижения соглашения

Спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф назвал основные условия для открытия Ормузского пролива и рассказал, после чего иранская сторона может говорить о возможности достижения соглашения с США.
Соответствующий пост был опубликован им на официальной странице в социальной сети.
Он подчеркнул, что Ормузский пролив может быть открыт после того, как Соединенные Штаты снимут свою блокаду, отменят санкции и освободят замороженные иранские активы.
"До снятия блокады, освобождения замороженных активов, отмены нефтяных санкций, прекращения угроз и военных операций на всех фронтах, а также выполнения других условий меморандума о взаимопонимании Ормузский пролив открыт не будет"
– Мохаммад Багер Галибаф
Без полного соблюдения положений меморандума о взаимопонимании американской стороной достижение соглашения невозможно, обозначил спикер парламента ИРИ.