Вашингтон озвучил условия для заключения сделки с Ираном

Спецпосланник американского президента Джаред Кушнер рассказал о том, что Соединенные Штаты пойдут на сделку с Ираном в случае, если Тегеран откажется от ядерной программы.

Зять американского лидера Дональда Трампа, предприниматель Джаред Кушнер рассказал о том, что является главным условием для заключения ирано-американской сделки.

В интервью телеканалу Fox News он рассказал о том, что президент США готов пойти на соглашение с иранцами, если они полностью откажутся от своей ядерной программы.

Тем не менее, подчеркнул Кушнер, пока что Тегеран не проявляет интереса к приемлемым для Вашингтона условиям.

"Если Иран готов завершить сделку, которую они обсуждали с нами, и отказаться от возможности создавать ядерное оружие, то, очевидно, он (Трамп – ред.) готов заключить соглашение. Но прямо сейчас они не проявляют никакого интереса к тому, чтобы сделать что-то, что имело бы смысл для нас"

– Джаред Кушнер