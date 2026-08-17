Вестник Кавказа

Театр в Дагестане будет назван именем Муслима Магомаева

Мемориальная доска на доме
© Фото: где жил Муслим Магомаев
Азербайджанский государственный музыкальный драматический театр в Дербенте получит имя народного артиста СССР, знаменитого певца Муслима Магомаева.

Имя знаменитого эстрадного и оперного певца, народного артиста СССР Муслима Магомаева получит азербайджанский государственный музыкальный драматический театр в городе Дербент.

Данное решение было принято на заседании Комиссии при главе Республики Дагестан "по увековечиванию памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц и исторических событий", сообщила пресс-служба правительства Дагестана.

Отмечается, что заседание провел врио заместителя председателя правительства Республики Дагестан Муслим Телякавов.

По итогам проведения встречи все члены Комиссии единогласно поддержали предложение об увековечивании памяти Муслима Магомаева.

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