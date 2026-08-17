Зараженные арбузы из Казахстана не пустили в Россию

Партию арбузов из Казахстана не пустили на российский рынок, причиной стало обнаружение в продукции карантинного насекомого.

В партии арбузов, поступившей из Казахстана, выявлено карантинное насекомое - дынная муха, об это сообщили в пресс-службе алтайского филиала ФГБУ "ЦОК АПК" – "Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса", подведомственного Россельхознадзору.

Общий вес зараженной продукции, выявленной в Алтайском крае, составил 22 т. Исследователи 14 августа обнаружили в поставке насекомое Myiopardalis pardalina (Bigot), оно входит в перечень организмов, запрещенных к ввозу на территорию стран ЕАЭС.

Информация об обнаруженном вредителе была оперативно направлена в Управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай с целью принятия необходимых мер.

Отметим, что поставки арбузов и дынь из Казахстана в Россию стартовали 1 июня, главный бахчеводческий регион страны – Туркестанская область.