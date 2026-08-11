Пашинян уверен в расширении связей Армении и США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность в том, что Ереван и Вашингтон продолжат развивать связи, как политические, так и экономические.

Армения и США будут и далее динамично развивать двусторонние связи, уверенность в этом выразил премьер-министр РФ Никол Пашинян.

Соответствующее заявление глава армянского правительства, как рассказали в его пресс-службе, сделал на встрече с членом Палаты представителей Конгресса США Абрахамом Хамаде.

В сообщении говорится, что на встрече Пашинян указал на большое значение последовательного развития армяно-американских отношений, а также обратил внимание на динамичный характер, который они приобрели в последнее время.

"Пашинян указал на необходимость последовательного продвижения насыщенной повестки двустороннего взаимодействия, выразив уверенность, что связи между Арменией и США продолжат расширяться как в политической, так и в экономической, и технологической сферах"

– пресс-служба правительства Армении

Участники переговоров обсудили процессы, происходящие в регионе. Пашинян и Хамаде коснулись и хода реализации проекта "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).