Вестник Кавказа

Движение в Ормузе за неделю сократилось почти на 20%

Карта Ормузского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Количество судов, проходящих через Ормузский пролив, на прошлой неделе сократилось со 118 до 95, что составляет 19,5%.

Трафик через Ормузский пролив сократилось на 19,5% в течение текущего недели, следует из данных глобальной службы отслеживания судов и морской аналитики MarineTraffic.

Отмечается, что количество танкеров, курсирующих через пролив уменьшилось со 118 до 95.

"Суточный трафик через пролив снизился с максимальных 19 переходов 11 августа до трех 16 августа"

 – MarineTraffic

Аналитики отмечают, что из 95 зарегистрированных судов 51 танкер использовал одностороннюю схему движения, которую ввела Исламская Республика.

Также, еще 44 судна "были классифицированы как суда с неопределенным маршрутом".

"Переходов по традиционной схеме разделения движения в Ормузском проливе или по маршруту со стороны Омана зафиксировано не было"

— MarineTraffic

В это же время, судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив выросло на 6,7% - с 238 до 254 судов, также рассказали в MarineTraffic.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
910 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.