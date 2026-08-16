Движение в Ормузе за неделю сократилось почти на 20%

Трафик через Ормузский пролив сократилось на 19,5% в течение текущего недели, следует из данных глобальной службы отслеживания судов и морской аналитики MarineTraffic.
Отмечается, что количество танкеров, курсирующих через пролив уменьшилось со 118 до 95.
"Суточный трафик через пролив снизился с максимальных 19 переходов 11 августа до трех 16 августа"
– MarineTraffic
Аналитики отмечают, что из 95 зарегистрированных судов 51 танкер использовал одностороннюю схему движения, которую ввела Исламская Республика.
Также, еще 44 судна "были классифицированы как суда с неопределенным маршрутом".
"Переходов по традиционной схеме разделения движения в Ормузском проливе или по маршруту со стороны Омана зафиксировано не было"
— MarineTraffic
В это же время, судоходство через Баб-эль-Мандебский пролив выросло на 6,7% - с 238 до 254 судов, также рассказали в MarineTraffic.