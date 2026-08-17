Вестник Кавказа

Израильский перевозчик отменил рейсы в Моску до конца октября

Израильский перевозчик отменил рейсы в Моску до конца октября
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Рейсов El Al между Израилем и российской столицей не будет до конца октября. Ранее перевозчик отменял рейсы до 1 сентября, теперь приостановка полетов продлевается еще почти на два месяца.

Израильская авиакомпания El Al продлила приостановку полетов между Тель-Авивом и Москвой до 22 октября, передает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Согласно агентской рассылке, перевозчик не будет выполнять рейсы по маршруту как минимум до 22 октября. Пассажирам отмененных рейсов предлагают оформить возврат без сборов или изменить дату вылета"

– АТОР

При этом забронировать билет на рейс перевозчика можно самое раннее с датой вылета 1 ноября.

Отметим, что между Москвой и Тель-Авивом осуществляет рейсы российская авиакомпания Red Wings.

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