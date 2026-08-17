Министр финансов Израиля призвал завоевать Газу

Сектор Газа, считает глава Минфина Израиля, должен быть полностью завоеван Израилем, после чего там необходимо ввести военное правительство.

Израилю надо военным путем захватить сектор Газа, такое мнение выразил израильский министр финансов Бецалель Смотрич.

По его словам, Тель-Авиву нужно возложить на себя ответственность за анклав. Глава Минфина также раскрыл, что именно подразумевает под словом "ответственность".

"Полностью завоевать сектор, создать там военное правительство и основать там еврейские поселения",

– Бецалель Смотрич

Он также негативно оценил план американского президента Дональда Трампа из 20 пунктов по Газе, в рамках которого контролировать безопасность в анклаве должны специально созданные международные силы. Безопасность Израиля, добавил он, может быть обеспечена только наличием поселений в секторе.