Экспорт персиков из Грузии обвалился в 4 раза

В первом полугодии 2026 года Грузия сократила объемы экспорта персиков почти на 75%, при этом в стране зафиксирован резкий рост импорта этих фруктов из Турции.

В Грузии по итогам первой половины 2026 года экспорт персиков сократился в четыре раза до 802 т, тогда как объемы импорта выросли втрое. Такие данные приводит Национальная служба статистики республики.

Стоимость экспорта упала до $973 тыс против $3,8 млн за аналогичный период прошлого года. Из-за логистических трудностей и падения спроса Грузия поставляет персики только в Армению и РФ, куда отгрузки снизились до 433 т на $582 тыс.

На фоне падения экспорта импорт персиков и нектаринов в Грузию вырос втрое. За полгода страна закупила 783 т фруктов на $423 тыс против 336 т на $156 тыс годом ранее, а главным их поставщиком стала Турция.

Отметим, после рекордного 2025 года, когда Грузия экспортировала 25,6 тыс т персиков на $31,9 млн, а на долю РФ приходилось до 86% поставок, нынешнее падение зарубежных отгрузок привело к заметному снижению цен на урожай внутри страны.