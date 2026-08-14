Спасатели помогли туристам после встречи с медведем в Сочи

Помощь спасателей понадобилась двум туристам в лесу на хребте Ачишхо в Сочи после того, как во время прогулки они повстречались с медведем.

Специалисты Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС РФ помогли двум туристам на хребте Ачишхо в районе Красной Поляны в Сочи: молодые люди встретились с медведем, такое сообщение распространила пресс-служба отряда.

Трагедия едва не произошла днем 15 августа, в субботу.

"В нескольких километрах от Ачипсинской крепости они (туристы – ред.) встретили медведя, испугавшись, убежали с тропы и залезли на дерево"

– ЮРПСО

Спасатели нашли гостей Сочи и вывели их из леса.

Уточняется, что один из спасенных – житель Свердловской области, второй – Кубани.