Трасса в сочинской Хосте стала более безопасной

Автотуристы, отправляющиеся на отдых в Сочи по шоссе-дублеру федеральной трассы через Хосту, теперь могут почти не опасаться попасть в очередной оползень, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.
"Завершили капитальный ремонт Новороссийского шоссе - одной из главных транспортных артерий курорта, которая дублирует федеральную трассу и связывает микрорайоны Хостинского района"
- Андрей Пршунин
В ходе капитального ремонта строители выявили три новых оползневых очага общей протяженностью 160 м, требующих проведения специальных мероприятий по укреплению склонов: один из них ликвидирован, два других ждут дополнительного финансирования, отметил градоначальник, передает "Интерфакс".
Еще одно приятное дополнение - впервые на всем протяжении магистрали на ней заработало полноценное освещение.
Вместе с тем в целом ситуация с оползнями в городе остается напряженной, поскольку их десятая часть – 225 из 2,5 тыс - приходится именно на автодороги.