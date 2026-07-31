Трасса в сочинской Хосте стала более безопасной

Дорожные строители в Сочи завершили капитальный ремонт дублера федеральной трассы в Хостинском районе, избавив ее от одного из трех оползневых очагов и сделав полностью освещенной в ночное время суток.

Автотуристы, отправляющиеся на отдых в Сочи по шоссе-дублеру федеральной трассы через Хосту, теперь могут почти не опасаться попасть в очередной оползень, сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

"Завершили капитальный ремонт Новороссийского шоссе - одной из главных транспортных артерий курорта, которая дублирует федеральную трассу и связывает микрорайоны Хостинского района"

- Андрей Пршунин

В ходе капитального ремонта строители выявили три новых оползневых очага общей протяженностью 160 м, требующих проведения специальных мероприятий по укреплению склонов: один из них ликвидирован, два других ждут дополнительного финансирования, отметил градоначальник, передает "Интерфакс".

Еще одно приятное дополнение - впервые на всем протяжении магистрали на ней заработало полноценное освещение.

Вместе с тем в целом ситуация с оползнями в городе остается напряженной, поскольку их десятая часть – 225 из 2,5 тыс - приходится именно на автодороги.