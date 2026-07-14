Железнодорожный экспорт зерна через порты Юга вырос на 80% в июле

Экспортные поставки зерна в июле 2026 года по сети РЖД через порты Юга выросли на 80%, составив около двух третей от всей экспортной погрузки на железных дорогах.

В июле 2026 года через порты Юга на экспорт по сети РЖД было отправлено 936 тыс т зерна, что на 80% больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщила пресс-служба госмонополии.

​Суммарно за месяц на экспорт по железной дороге отправили 1,5 млн т зерна, что в 1,8 раза превышает результат июля 2025 года. Из портового объема в 992 тыс т на Северо-Запад и Дальний Восток пришлось 11 тыс т и 45 тыс т, а через сухопутные маршруты перевезли 512 тыс т.

​Лидерами по объемам отгрузки стали регионы юга и Северного Кавказа. Ставропольский край отправил 289 тыс т с приростом на 30,9%, Волгоградская область увеличила показатель в 2,9 раза до 244 тыс т, а Ростовская область показала рост в 3,7 раза до 220 тыс т.

​Отметим, общая июльская погрузка зерна по сети РЖД составила 2,1 млн т (+37%), а за семь месяцев превысила 19,2 млн т (+53,3%). Значительный рост обеспечен новым урожаем и действующей с 2019 года программой госсубсидий, по которой компания получает компенсацию за льготные тарифы на транспортировку агропродукции и удобрений.