Обновленное правительство Армении проводит первое заседание

В Армении начало работу новое правительство Никола Пашиняна: ему предстоит рассмотреть 60 вопросов, главный из которых - назначение губернаторов в девяти из десяти областей страны.

Обновленное правительство Армении, сформированное премьер-министром страны Николом Пашиняном после парламентских выборов 7 июня, сегодня проводит свое первое заседание, которое транслируется на его официальном канале.

За довольно продолжительный срок у властей страны накопилось множество вопросов, в том числе и один из главных - назначение губернаторов в девяти из десяти областей Армении, передает ТАСС.

Начиная заседание, армянский премьер Пашинян проигнорировал традиционное приветствие и сразу объявил о старте обсуждения стоящих в повестке дня 60 вопросов.

Впрочем, особого удивления у членов кабмина это не вызвало: в числе собравшихся на первое заседание обновленного правительства лишь один новый министр – глава министерства высокотехнологичной промышленности страны Давид Тадевосян.