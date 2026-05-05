Турпоток в Анапу может вырасти на 50%

Ожидаемый туристический поток в Анапу по итогам 2026 года может вырасти на 50% и достичь 4 млн человек на фоне стабилизации цен и поэтапного открытия очищенных пляжей.

В Анапе туристический поток по итогам 2026 года может увеличиться на 50% по сравнению с показателями прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии.

Генеральный директор компании "Дельфин" и член правления РСТ Сергей Ромашкин уточнил, что такая динамика не позволит городу вернуться к итогам докризисного 2024 года с показателем 5,5 млн гостей, поэтому ожидается от 3,7 млн до 4 млн туристов.

Специалист добавил, что зафиксированный в начале лета рост стоимости размещения на 5-6% к настоящему моменту полностью нивелировался, при этом в некоторых местах наблюдается снижение цен на 2-3%, а средняя стоимость путевки на троих на 9 ночей составляет 110 тыс рублей. Наиболее популярными вариантами проживания остаются отели категорий 3 и 4 звезды с системой "все включено".

Заместитель генерального директора туроператора "Алеан" Оксана Булах отметила летний рост спроса на 17%, который стимулировали скидки от 10% до 15% во многих объектах размещения.

Летом 2025 года пляжи Анапы закрывали из-за загрязнения мазутом после столкновения танкеров в Черном море, однако в результате очистки песка с 1 июня возобновили работу более 100 прибрежных зон.