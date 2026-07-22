Россияне стали чаще летать в Грузию

Летний отдых в Грузии пользуется все большей популярностью у россиян, при этом они все чаще выбирают перелеты в страну, спрос на которые вырос на 8,5%, сообщили в сервисе путешествий "Туту.ру".

Российские путешественники нынешним летом все чаще выбирают для отдыха Грузию, причем добираться в страну предпочитают воздушным транспортом, рассказали в сервисе путешествий "Туту.ру".

"Сервис проанализировал спрос на перелеты из России в Грузию в июне, июле и августе 2026 года. Летом этого года спрос вырос на 8,5%, а количество пассажиров - на 9,8%"

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Число заказов на перелет из России в Грузию по сравнению с прошлым годом в июле выросло на 15,1%, в августе - на 11,7%, говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Грузию для отдыха все чаще выбирают туристы из Краснодарского края – их стало больше на 25,2%. Отдых в стране полюбили и путешественники из обеих столиц - из Санкт-Петербурга их поток вырос 15,5%, из Москвы - на 11,2%,

Кроме России, билеты в Грузию активно покупали туристы из Беларуси, Азербайджана, Турции, Армении и Казахстана.