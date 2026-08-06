Названы пять самых доступных стран для отдыха на море в августе

В середине августа наиболее доступный зарубежный отдых предлагает Турция. В топ-5 вошли также другие жаркие безвизовые направления.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) перечислили страны, в которых в середине-конце августа можно отдохнуть дешевле всего.

Первое место по доступности заняла Турция: путевку на двоих с перелетом и проживанием в отеле "все включено" можно купить по цене от 116 тыс рублей.

Следом разместились Таиланд – от 131 тыс рублей, питание "завтраки"; китайский Хайнань – от 134 тыс рублей; Египет – от 136 тыс рублей, "все включено"; ОАЭ – от 140 тыс рублей, питание "завтраки".

В АТОР отметили, что конец августа – пиковый сезон, это время отпусков как в России, так и в других странах, кроме того это конец школьных каникул, из-за чего доступные места в этот период быстро заканчиваются.

За последнюю неделю туры в топ-5 стран подорожали – минимальная стоимость выросла на 6-16 тыс рублей.