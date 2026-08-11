Самолет из Тюмени в Баку вынужденно сел в Уфе

Лайнер авиакомпании UTair, направлявшийся в Баку, сегодня вечером совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы.
Воздушное судно российского перевозчика UTair, совершавшее рейс в Баку, осуществило вынужденную посадку в Уфе, об авиационном происшествии рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.
В сообщении надзорного ведомства говорится, что самолет летел из Тюмени в Баку. Однако примерно в 21:15 по местному времени (19:15 мск) он был вынужден сесть в международном аэропорту "Уфа".
"Отклонение от маршрута допущено по решению экипажа по технической причине"
– прокуратура
Уточняется, что посадка прошла штатно. Ведомство проводит необходимые надзорные мероприятия.