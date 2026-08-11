Вестник Кавказа

Самолет из Тюмени в Баку вынужденно сел в Уфе

Самолет из Тюмени в Баку вынужденно сел в Уфе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Лайнер авиакомпании UTair, направлявшийся в Баку, сегодня вечером совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы.

Воздушное судно российского перевозчика UTair, совершавшее рейс в Баку, осуществило вынужденную посадку в Уфе, об авиационном происшествии рассказали в Уральской транспортной прокуратуре.

В сообщении надзорного ведомства говорится, что самолет летел из Тюмени в Баку. Однако примерно в 21:15 по местному времени (19:15 мск) он был вынужден сесть в международном аэропорту "Уфа".

"Отклонение от маршрута допущено по решению экипажа по технической причине"

– прокуратура

Уточняется, что посадка прошла штатно. Ведомство проводит необходимые надзорные мероприятия.

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