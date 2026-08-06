Группа из дюжины человек заблудилась в горах Армении

Армянские спасатели пришли на помощь группе из 12 человек, заблудившейся в горах. Случай произошел в Лорийской области.

В Армении заблудилась группа граждан из 12 человек. Об этом пишут 12 августа местные средства массовой информации со ссылкой на СС МВД страны.

В пресс-службе ведомства отметили, что случай произошел в Лорийской области.

Сообщение о том, что группа из 12 человек заблудилась, возвращаясь с горы Дзитаниц, поступила в центр оперативного управления 112 МВД Армении 11 августа.

На место отправились спасатели. Они нашли граждан и отвели их в безопасное место. Жизни путешественников ничего не угрожает.

Напомним, высота горной вершины Дзитаниц составляет 3081 метр. Она находится на Памбакском хребте.