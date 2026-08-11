Вестник Кавказа

Иран присоединится к Новому банку развития БРИКС

Флаги стран БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Ирана нацелены на расширение финансового сотрудничества со странами БРИКС. В этом контексте ожидается присоединение страны к Новому банку развития БРИКС.

Тегеран в обозримой перспективе присоединится к Новому банку развития БРИКС, рассказал глава ЦБ ИРИ Абдольнасер Хеммати. 

"Наиболее важным результатом сотрудничества между странами-членами БРИКС является создание Нового банка развития БРИКС, членом которого вскоре станет наша страна"

– Абдольнасер Хеммати

По его словам, Иран нацелен на всестороннее валютное партнерство со странами БРИКС. 

Ранее стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан отправится на саммит БРИКС, который пройдет в начале сентября в Индии.

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