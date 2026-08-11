Иран присоединится к Новому банку развития БРИКС

Власти Ирана нацелены на расширение финансового сотрудничества со странами БРИКС. В этом контексте ожидается присоединение страны к Новому банку развития БРИКС.
Тегеран в обозримой перспективе присоединится к Новому банку развития БРИКС, рассказал глава ЦБ ИРИ Абдольнасер Хеммати.
"Наиболее важным результатом сотрудничества между странами-членами БРИКС является создание Нового банка развития БРИКС, членом которого вскоре станет наша страна"
– Абдольнасер Хеммати
По его словам, Иран нацелен на всестороннее валютное партнерство со странами БРИКС.
Ранее стало известно, что президент Ирана Масуд Пезешкиан отправится на саммит БРИКС, который пройдет в начале сентября в Индии.