США и Иран не пришли к соглашению о перемирии – СМИ

По данным Reuters, Вашингтон и Тегеран не договаривались о продлении перемирия. Ранее о том, что стороны решили вернуться к прекращению огня сообщало агентство Anadolu.

Иран и США не обсуждали возможность продления режима прекращения огня, рассказал иранский чиновник агентству Reuters.

Он пояснил, что иранская сторона считает, что перемирие не действует, так как США нарушили меморандум вскоре после того, как документ был подписан. Соответственно, прекращение огня стороны не обсуждают. Диалог строится вокруг возвращения к положениям Исламабадского меморандума и способах их исполнения, при этом сторонам пока не удалось достичь прогресса.

О том, что США и Иран пришли к договоренности о продлении 60-дневного режима прекращения огня сообщило ранее сегодня агентство Anadolu со ссылкой на источник в Пакистане.