США могут не защитить свои базы в случае новой атаки и ответа Ирана – СМИ

Если США возобновят удары по Ирану, то от ответных атак на американские базы в регионе может не получиться защититься. В Вашингтоне сомневаются в возможности защитить базы от иранских атак.

В Вашингтоне имеются сомнения о том, смогут ли США защитить свои базы от ответа Ирана, если американская сторона снова атакует Исламскую Республику и та ударит в ответ, пишет со ссылкой на источники в администрации США журнал Atlantic.

"Если он (президент США Дональд Трамп - ред.) санкционирует еще один широкомасштабный удар по Ирану, то американские чиновники не уверены в своей способности защитить американские базы или союзников от ответного удара. И Иран доказал эффективность в нанесении ударов по силам США"

– Atlantic

На фоне этих опасений в Вашингтоне усилилась позиция тех, кто выступает за экономическое, а не силовое давление на Тегеран. Новые санкции могут заставить иранское руководство пойти на уступки.

У американского лидера остается "много рычагов", которые он может задействовать против Ирана в ближайшие недели и месяцы, отметил один из собеседников издания.