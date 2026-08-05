Азербайджан и Турция упростят таможенные процедуры в рамках Среднего коридора

Представители таможенных служб Азербайджана и Турции на встрече в Баку приняли решение упростить прохождение таможенных процедур в ходе проведения грузоперевозок по Среднему коридору.

Представители таможенных служб Азербайджана и Турции провели встречу в Баку, в ходе которой они обсудили вопросы упрощения таможенных процедур, а проведения грузоперевозок по Среднему коридору, сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

На встрече представителей ведомства с делегацией во главе с заместителем начальника Главного управления таможенной охраны Турции Яшаром Балтаджи обсуждались отношения между таможенными органами двух стран, совместные проекты, а также прошел обмен передовым опытом, передает Trend.

Основное внимание участники встречи уделили перспективам сотрудничества в сфере ускорения транзита грузов по Среднему коридору и мерах, которые необходимо предпринять для ускорения процесса.

Также участники встречи обменялись мнениями по укреплению сотрудничества в сфере противодействия таможенным правонарушениям и управлению рисками в этой сфере.