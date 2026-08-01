Махачкалинское "Динамо" усилится хавбеком из Мавритании

Маата Магасса близок к переходу в махачкалинское "Динамо". В настоящее время он защищает цвета египетского клуба "ЗЕД"

Футбольный клуб "Динамо" Махачкала близок к трансферу полузащитника сборной Мавритании Мааты Магассы, выступающего в настоящее время за египетский "ЗЕД".

По данным Sport24, 22-летний хавбек подпишет с махачкалинцами трехлетний контракт.

"Динамо" заплатит за него 800 тыс евро. Соглашение также предусматривает выплату 100 тыс евро за каждый год выступления футболиста в составе махачкалинской команды. Таким образом, за три года общая сумма трансфера может достигнуть 1,1 млн евро.

Как отмечается, Магасса уже получил российскую рабочую визу и вылетел в Россию, чтобы пройти медосмотр.

На данный момент "Динамо" Махачкала находится на 5-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. После трех туров в активе динамовцев 6 очков.