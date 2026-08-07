Хуситы атаковали порт Моха в Йемене, есть жертвы – СМИ

Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" совершили более 20 атак с использованием беспилотных летательных аппаратов на гавань Моха в Йемене и прилегающие к ней районы, погибли не менее семи человек.

Мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" сегодня провели масштабную атаку на порт Моха на юго-западе Йемена, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на йеменского военного представителя.

Атаки проводились с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на гавань и прилегающие районы. Также в ходе не менее 20 атак ими были задействованы баллистические ракеты и заминированный катер, который попытался атаковать пирс порта, передает ТАСС.

В результате нападения погибли не менее семи человек, также есть пострадавшие среди сотрудников гавани. БПЛА ударили по жилым домам работников порта, одна из ракет попала в здание, где проживает персонал полевого госпиталя, однако силы противовоздушной обороны йеменской армии сбили несколько летательных аппаратов.