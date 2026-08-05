Израиль отверг план "Совета мира" по сектору Газа

Нетаньяху подтвердил, что Израиль не собирается пока покидать Газу. Он подчеркнул, что еврейское государство не устроил план по урегулированию ситуации в анклаве, предложенный "Советом мира".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг план "Совета мира" по сектору Газа, состоящий из 15 пунктов. Об этом сообщил 9 августа он сам, выступая на заседании правительства.

Глава правительства подчеркнул, что израильские военные продолжат оставаться в анклаве.

"Израиль отвергает документ из 15 пунктов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не осуществит никакого отступления до разоружения ХАМАС. И когда я говорю о разоружении ХАМАС, это означает тяжелое оружие, менее тяжелое оружие – все оружие. И мы говорим о реальном разоружении, а не о фиктивном"

– Биньямин Нетаньяху

Ранее сообщалось, что Израиль передал Соединенным Штатам свои возражения по поводу данного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

"Сейчас мы обсуждаем этот вопрос с США. У них есть свои идеи, часть из них для нас приемлема, часть – неприемлема"

– израильский премьер

Он отметил, что еврейское государство умеет отстаивать свою позицию в такого рода вопросах, что оно уже доказывало в прошлом и доказывает сейчас.