Вестник Кавказа

Курорты Северного Кавказа вошли в рейтинг самых экологичных

Железнодорожная станция Кисловодск
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Кисловодск и Железноводск вошли в топ-10 городов страны с самым чистым воздухом для летнего отдыха, сообщает ТВИЛ.РУ.

Города-курорты Северного Кавказа были названы одними из самых экологичных направлений для летнего отдыха, сообщает сервис раннего бронирования ТВИЛ.РУ. 

Кисловодск и Железноводск вошли в топ-10 городов страны с самым чистым воздухом, отметили аналитики сервиса.

Кисловодск занял почетное третье место, его опередили лишь черноморские курорты — Геленджик и Севастополь. Кисловодск оказался на шестой строчке рейтинга.

Как пояснили на ТВИЛ.РУ, это обусловлено "уникальным среднегорным климатом, отсутствием промышленных производств и наличием обширных лесопарковых зон".

Ранее руководство городов-курортов отмечало, что Северный Кавказ давно зарекомендовал себя как главная экологическая здравница страны.

Это стимулирует дальнейшее развитие "зеленой" инфраструктуры, также рассказали аналитики сервиса.

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