Курорты Северного Кавказа вошли в рейтинг самых экологичных

Города-курорты Северного Кавказа были названы одними из самых экологичных направлений для летнего отдыха, сообщает сервис раннего бронирования ТВИЛ.РУ.
Кисловодск и Железноводск вошли в топ-10 городов страны с самым чистым воздухом, отметили аналитики сервиса.
Кисловодск занял почетное третье место, его опередили лишь черноморские курорты — Геленджик и Севастополь. Кисловодск оказался на шестой строчке рейтинга.
Как пояснили на ТВИЛ.РУ, это обусловлено "уникальным среднегорным климатом, отсутствием промышленных производств и наличием обширных лесопарковых зон".
Ранее руководство городов-курортов отмечало, что Северный Кавказ давно зарекомендовал себя как главная экологическая здравница страны.
Это стимулирует дальнейшее развитие "зеленой" инфраструктуры, также рассказали аналитики сервиса.