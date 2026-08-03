Российские туристы составили 40% турпотока в Армению в 2026 году

В комитете по туризму Армении сообщили о том, что за семь месяцев текущего года 40% от общего туристического потока в страну пришлось на россиян.

Россияне составили 40% от всего туристического потока в Армению за семь месяцев 2026 года, сообщила пресс-служба комитета по туризму республики.

Армению посетило около 416 тыс россиян, что на 23% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Общее количество туристических посещений в Армении в январе – июле 2026 года достигло 1 240 307 вместо 1 159 331 за аналогичный период минувшего года"

– пресс-служба комитета по туризму Армении

В тройку лидеров также, помимо России, вошли Грузия и Иран, также сообщили в ведомстве.

"Наибольшее число туристических посещений за указанный период было зафиксировано из России (40%), Грузии (15%) и Ирана (8%)"

— пресс-служба комитета по туризму Армении

В пресс-службе уточнили, что за семь месяцев в Армению прибыли 491 493 туриста из России.