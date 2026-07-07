Россияне массово выбирают Абхазию для летнего отдыха

В тройку наиболее востребованных зарубежных направлений для летнего отдыха россиян вошла Абхазия со средней стоимостью проживания на уровне около 8 тыс рублей за ночь.

Абхазия вошла в число наиболее популярных зарубежных курортов на российском туристическом рынке. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на данные сервиса "Яндекс Путешествия".

Первое место списка заняла Турция с ценой 12 400 рублей за ночь, а третью позицию удерживает Белоруссия за 10 100 рублей. Проживание на абхазской территории стоит 8 тыс рублей, что на 20-30% дешевле отдыха в Сочи.

Гостиницы курортов Гагра, Сухум, Новый Афон и Пицунда в период с 15 июля по 20 августа показывают загрузку в 100%. Спрос восстановился после весеннего спада на 30%, сократив отставание к маю до 6%.

Отметим, что транспортная доступность региона улучшилась благодаря рейсам из 13 городов РФ в новый терминал аэропорта Сухума. Дополнительно турпоток поддерживает решение до 2027 года пропускать детей младше 14 лет по свидетельству о рождении.

Оставшиеся места в топ-10 достались Италии, Франции, Таиланду, Грузии, Испании, Армении и Китаю. Туристическую привлекательность республики также повышает проходящий в Сухуме и Пицунде фестиваль "Хибла Герзмава приглашает".