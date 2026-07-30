Турция успешно противостоит угрозам и вызовам в регионе

Власти Турции тщательно отслеживают все, происходящее в регионе, при необходимости применяя как политическое, так и военное противодействие, заявил сегодня министр национальной обороны страны Яшар Гюлер.

Анкара внимательно отслеживает и анализирует события и процессы в регионе, в том числе, в районе Кипра, а при необходимости противодействовать угрозам и вызовам, Турция продолжает принимать меры как политического, так и военного характера, заявил сегодня министр национальной обороны страны Яшар Гюлер.

Сейчас НАТО сосредоточилось на операциях за пределами зоны ответственности альянса, а также регулировании кризисов. Так, США сместили свое внимание на Азиатско-тихоокеанский регион, заявил министр, передает АЗЕРТАДЖ.

"В контексте региональной ответственности Турция совместно с союзниками по НАТО - Болгарией и Румынией - принимает все необходимые меры по поддержанию безопасности и стабильности в Черном море"

- Яшар Гюлер

Говоря о Кипре, министр заверил: Турция стремится сохранить хрупкий баланс сил на острове, а Вооруженные силы страны периодически отрабатывают навыки боевой выучки войск, обеспечивая его безопасность.