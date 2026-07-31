Иран выступает за добрососедские отношения со странами региона – Багаи

Официальный представитель МИД Исламской Республики заявил о том, что страна хочет развивать добрые отношения со своими соседями и не хочет эскалации в регионе.

Тегеран привержен принципу добрососедства и братских отношений между исламскими странами, такое заявление сделал официальный представитель МИД ИРИ Эсмаил Багаи.

Об этом он сообщил, опубликовав соответствующий пост в социальных сетях.

По его словам, Исламская Республика стремится к развитию отношений со своими соседями и не поддерживает эскалацию в регионе, несмотря на некоторые политические разногласия.

"Соответствует ли принципам добрососедства и исламского братства принятие врагов мусульман и поддержка их военных действий против исламской страны?"

– Эсмаил Багаи

Пост был опубликован официальным представителем МИД Ирана на фоне "региональной напряженности и обсуждений отношений между странами Ближнего Востока".