ХАМАС заявил о выполнении всех обязательств перед Тель-Авивом

Представитель ХАМАС в Иране заявил о том, что палестинская сторона выполнила все необходимые условия перед израильской в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

ХАМАС выполнил все обязательства, предусмотренные соглашением о прекращении огня в секторе Газа, такое заявление сделал представитель движения Иране Халед аль-Каддуми.

Так он ответил на вопрос о дальнейших перспективах перехода ко второму этапу соглашения, который предполагает вывод израильских войск из сектора Газа и полное разоружение ХАМАС.

Аль-Каддуми отметил, что теперь все зависит от Тель-Авива и его выполнением всех условий с его стороны.

"Палестинская сторона сделала все, что от нее требовалось, (невыполненных обязательств - ред.) не осталось. Теперь мир должен понимать, что от палестинской стороны не следует требовать ничего большего. Мы сделали все, что от нас требовалось"

– Халед аль-Каддуми

Он отметил, что ХАМАС хотел бы, чтобы интересы палестинского народа были учтены и полностью реализованы.

По словам представителя ХАМАС проблема в настоящее время заключается в том, что у нынешнего израильского руководства нет стремления выполнять достигнутые договоренности.

В этой связи говорить о дальнейших перспективах реализации соглашения пока что сложно.

"Нынешнее израильское руководство либо по личным причинам, связанным Биньямином Нетаньяху, либо по идеологическим причинам, связанным с крайне правыми членами его кабинета, - не хочет соглашения"

— Халед аль-Каддуми

Представитель ХАМАС заявил, что после подписания соглашения о прекращении огня Израиль его нарушил, в результате чего погибли 1,2 тыс палестинцев.

Однако, палестинская сторона "открыта для диалога и надеется на обеспечение интересов своего народа", отметил он в интервью ТАСС.