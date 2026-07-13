В КБР нашли тело пропавшей на экскурсии туристки

Неделю назад в КБР пропала 65-летняя отдыхающая из Санкт-Петербурга. Сегодня ее тело было найдено в реке.

В Кабардино-Балкарии в реке в ущелье Адыр-су обнаружено тело туристки из Санкт-Петербурга, по факту организована проверка, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела туристки в ущелье Адыр-су Эльбрусского района. По предварительным данным, 25 июля 2026 года жительница города Санкт-Петербург 1961 года рождения в составе туристической группы прибыла в ущелье Адыр-Су"

– СУ СК по КБР

Сообщается, что туристка самостоятельно отправилась на прогулку вдоль берега горной реки и пропала. Тело петербурженки было найдено сегодня.

"Ее тело было сегодня обнаружено спасателями в реке"

– СУ СК по КБР

Устанавливаются обстоятельства происшествия, будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Поисками пропавшей занимались одиннадцать спасателей.