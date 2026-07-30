Тегеран выбрал цели для ответной атаки в случае нападения США и Израиля

В Иране подготовили возможный ответ на удары США и Израиля, которые могут начаться уже в эти выходные. Иран планирует бить по инфраструктуре Израиля и энергетическим объектам США на Ближнем Востоке.

План реагирования на потенциальные атаки США и Израиля на энергетическую инфраструктуру Ирана составлен в Тегеране, поделился высокопоставленный иранский чиновник в информационным агентством Tasnim.

Возможные удары США и Израиля по энергетике Ирана собеседник агентства назвал "безумием" и отметил, что иранская сторона полностью готов к ответным действиям в случае нападения.

"Среди потенциальных целей Ирана важнейшая инфраструктура Израиля и американские энергетические объекты в регионе"

– собеседник Tasnim

По данным СМИ со ссылкой на разные источники, Трамп отдал приказ о новой масштабной атаке на Иран, она может начаться в выходные и проходить при участии Израиля.