Сделка между США и Ираном все еще возможна – Трамп

Дональд Трамп считает возможной сделку между США и Ираном, несмотря на военную активность стран в регионе.

Лидер США Дональд Трамп считает возможной сделку с Ираном, несмотря на текущую эскалацию и обмен ударами.

При этом Трамп заявил, что военные Ирана атаковали базу США в Иордании во время дипломатического раунда. По словам президента США, Вашингтон нацелен на победу.

"Я теряю веру в них, потому что они лгут и искажают (информацию о ходе конфликта и переговоров между сторонами - ред.). Знаете, мы хотим победить. Дела у нас идут очень хорошо"

– Дональд Трамп

Ранее Трамп анонсировал "жесткие военные удары" по Ирану, при этом подчеркнув готовность к переговорам.