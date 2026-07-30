Сделка между США и Ираном все еще возможна – Трамп

Дональд Трамп считает возможной сделку между США и Ираном, несмотря на военную активность стран в регионе.
Лидер США Дональд Трамп считает возможной сделку с Ираном, несмотря на текущую эскалацию и обмен ударами.
При этом Трамп заявил, что военные Ирана атаковали базу США в Иордании во время дипломатического раунда. По словам президента США, Вашингтон нацелен на победу.
"Я теряю веру в них, потому что они лгут и искажают (информацию о ходе конфликта и переговоров между сторонами - ред.). Знаете, мы хотим победить. Дела у нас идут очень хорошо"
– Дональд Трамп
Ранее Трамп анонсировал "жесткие военные удары" по Ирану, при этом подчеркнув готовность к переговорам.