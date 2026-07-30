Саудовская Аравия готовится к атаке на хуситов – СМИ

Власти Саудовской Аравии всерьез рассматривают возможность проведения военной операции против хуситов. Военные королевства уже начали подготовку к ней.

Саудовская Аравия занимается подготовкой крупной скоординированной военной операции против йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы).

По данным The Guardian, речь идет об одновременном наступлении саудовский военных с суши и моря.

Издание обращает внимание на то, что королевство в настоящее время концентрирует силы для возможного наступления в центральной части Йемена. Возможные цели операции – деблокада южной части Красного моря и восстановление беспрепятственного экспорта нефти.

Как отмечается, хуситы сообщили о готовности снять морскую блокаду с саудовских судов. За это они хотят, чтобы Эр-Рияд отменил ограничения в отношении Йемена.