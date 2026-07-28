Повышенная пожароопасность ожидается в шести регионах юга РФ

Максимальный уровень пожарной опасности ожидается 30 и 31 июля в ряде районов Ставрополья, Дагестана, Чечни, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей.

Чрезвычайная пожароопасность 5-го класса возникнет 30 и 31 июля в районах Ставрополья, Дагестана, Чечни, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областей. Соответствующий прогноз опубликовало Северо-Кавказское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"До конца суток 30 июля, в течение суток 31 июля чрезвычайная пожароопасность (5-й класс) ожидается местами в северо-западных и юго-восточных районах Ставропольского края, в отдельных низменных районах Дагестана, в северо-восточных районах Чечни, а также в северо-восточных, центральных и юго-восточных районах Волгоградской области, в большинстве районов Астраханской области, в отдельных северных, центральных, юго-западных и юго-восточных районах Калмыкии"

- сообщение

Высокая пожароопасность 4-го класса также прогнозируется в горных районах Северной Осетии, местами в северо-западных районах Чечни, а также в отдельных низменных и предгорных районах Дагестана.

Отметим, 5-й класс пожарной опасности представляет собой чрезвычайный и максимальный уровень угрозы. В условиях жары и ветра возгорание может произойти от любой искры, а огонь распространяется с катастрофической скоростью.

В этот период категорически запрещено разводить костры и сжигать мусор, часто ограничивается посещение лесов. В условиях особого режима штрафы для граждан достигают 10-20 тыс рублей, а при серьезных последствиях предусмотрена уголовная ответственность.