Эр-Рияд призвал Вашингтон не бить по хуситам – СМИ

СМИ сообщают, что министр обороны Саудовской Аравии во время встречи с американским вице-президентом призвал США воздержаться от ударов по хуситам.

Саудовская Аравия обратилась к Соединенным Штатам с просьбой воздержаться от атак по движению "Ансар Аллах" (хуситам), пишет информационное агентство Reuters со ссылкой на источники.

Уточняется, что об этом попросил американского вице-президента Джей Ди Вэнса в рамках встречи министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман.

Согласно информации источника, саудовская сторона сделала это с целью предотвратить эскалацию в регионе.

"После совместных атак министр обороны Саудовской Аравии встретился в среду в Вашингтоне с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, чтобы призвать администрацию Трампа не обострять конфликт еще больше, атакуя йеменских хуситов"

– Reuters

Напомним, ранее йеменские хуситы объявили об установлении морскую блокаду Саудовской Аравии в ответ на ее контроль воздушного пространства Йемена. На прошлой неделе они атаковали два саудовских танкера в Красном море.