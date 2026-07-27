Союзники США отказываются патрулировать Ормуз - СМИ

По сообщениям СМИ, европейские союзники США отказываются присоединяться к совместному военно-морскому патрулированию в Ормузском проливе из-за продолжающегося конфликта с Ираном.

Европейские союзники США, прежде всего Великобритания и Франция, отказываются поддержать план Вашингтона по созданию совместного морского патруля в Ормузском проливе до тех пор, пока не будет достигнуто устойчивое прекращение огня. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на чиновников.

Американские и британские представители намерены созвать конференцию в Лондоне, чтобы распределить задачи по поиску мин и защите судов. Однако, по словам источников, быстрого прогресса в переговорах пока не ожидается.

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.

Отметим, из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа, в результате чего цены на топливо выросли в большинстве стран мира.