Нетаньяху везет Трампу разведданые о горе Пикакс в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон передаст президенту США Дональду Трампу израильскую разведывательную информацию о ядерной и ракетной программах Ирана, пишет газета New York Post со ссылкой на источник.
Издание отмечает, что Нетаньяху поделится с Трампом сведениями о горе Кух-е Коланг Газ Ла (Пикакс), под которой может находиться новый ядерный объект Ирана вблизи ядерного объекта в Натанзе.
Также израильский премьер предоставит американскому лидеру информацию о ядерной и ракетной программах Исламской Республики.
Накануне Нетаньяху заявил, что направляется на восьмую с момента инаугурацию встречу с Трампом, планируется обсудить "все вопросы повестки дня, прежде всего Иран".
Ранее в МИД Ирана заявили, что навязчивое и безосновательное внимание Белого дома к горе Коланг Газ Ла, где ядерная деятельность не ведется, представляет собой новый предлог для агрессии против Исламской Республики.
Гора Коланг в США известна как гора Пикакс или Кирка, название отсылает к форме вершины и происходит от английского слова pickaxe, что переводится как кирка.