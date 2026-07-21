Премьер Израиля прибыл в Вашингтон, по данным СМИ, на встрече с Трампом он поделится разведданными о ядерной программе Ирана, в том числе об объекте под горой Пикакс вблизи Натанза.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита в Вашингтон передаст президенту США Дональду Трампу израильскую разведывательную информацию о ядерной и ракетной программах Ирана, пишет газета New York Post со ссылкой на источник.

Издание отмечает, что Нетаньяху поделится с Трампом сведениями о горе Кух-е Коланг Газ Ла (Пикакс), под которой может находиться новый ядерный объект Ирана вблизи ядерного объекта в Натанзе.

Также израильский премьер предоставит американскому лидеру информацию о ядерной и ракетной программах Исламской Республики.

Накануне Нетаньяху заявил, что направляется на восьмую с момента инаугурацию встречу с Трампом, планируется обсудить "все вопросы повестки дня, прежде всего Иран".

Ранее в МИД Ирана заявили, что навязчивое и безосновательное внимание Белого дома к горе Коланг Газ Ла, где ядерная деятельность не ведется, представляет собой новый предлог для агрессии против Исламской Республики.

Гора Коланг в США известна как гора Пикакс или Кирка, название отсылает к форме вершины и происходит от английского слова pickaxe, что переводится как кирка.