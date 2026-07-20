Вестник Кавказа

В КЧР обнаружили захоронения раннего средневековья

В КЧР обнаружили захоронения раннего средневековья
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территории поселка Нижний Архыз археологи обнаружили уникальное скальное захоронение VIII-IX веков, представляющее огромную ценность для изучения Средневековья.

В Карачаево-Черкесии археологи обнаружили в поселке Нижний Архыз датируемое VIII—IX веками скальное захоронение. Об этом сообщается на сайте университета имени У. Д. Алиева.

Скальный некрополь располагается в естественной нише под известным памятником археологии "Нерукотворный лик Христа" и содержит большое количество хорошо сохранившегося антропологического материала. Могильник вскрылся в результате обвала грунта, что позволило приступить к его исследованию.

По словам руководителя археологической практики и заведующего музеем археологии КЧГУ Ахмата Айбазова, захоронение представляет огромный научный интерес. Он отметил, что могильник был защищен от разграбления каменной кладкой и глиной, однако из-за древнего вскрытия часть инвентаря оказалась утрачена.

Найденные в захоронении материалы направят на лабораторные исследования, включая антропологические и генетические экспертизы, а специалисты планируют провести реконструкцию внешнего облика погребенных по черепам.

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