Военные из России, Ирана и других стран совершили "Восхождение на гору Эльбрус"

Представители армий пяти стран, в том числе России и Ирана, приняли участие в международном спортивном мероприятии "Восхождение на гору Эльбрус", которое состоялось в Кабардино-Балкарии, рассказали в пресс-службе Южного военного округа.
"В Кабардино-Балкарии на базе центра горной подготовки и выживания "Терскол" Министерства обороны РФ состоялась торжественная церемония закрытия международного спортивного мероприятия "Восхождение на гору Эльбрус""
– пресс-служба ЮВО
Уточняется, что мероприятие было дружеским, без спортивной составляющей. Его участниками стали военнослужащие России, Беларуси, Зимбабве, Ирана и Марокко.
Военные стартовали из точки на высоте 2,2 тыс м. Им предстояло пройти маршрут протяженностью более 12,5 тыс м, финиш располагался на западной вершине горы Эльбрус.
Представители руководства ЦСКА, центра "Терскол" и администрации районов КБР выразили благодарность участникам мероприятия, а также вручили им памятные медали и сертификаты.