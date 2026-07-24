​По сообщениям СМИ, власти Ирана и Омана ведут переговоры о восстановлении движения коммерческих судов по третьему маршруту через Ормузский пролив.

​Иран и Оман обсуждают возобновление судоходства в Ормузском проливе. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, страны ведут диалог о восстановлении третьего маршрута. Обычно суда проходят через северный маршрут у берегов Ирана или южный, расположенный ближе к Оману. Третий коридор находится между ними и почти не использовался с начала военной операции США и Израиля против Ирана.

По данным Bloomberg, оманская сторона рассчитывает на успешное завершение диалога и планирует объявить о заключении соглашения в ближайшие дни.

Напомним, военный конфликт США и Израиля с Ираном начался 28 февраля. В июне стороны подписали меморандум о прекращении огня, однако 8 июля американские силы возобновили удары, обвинив Тегеран в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу.