Россельхознадзор пресек ввоз армянских роз из Беларуси

Сотрудники Россельхознадзора пресекли незаконный ввоз в Россию через Беларусь более 39 тысяч армянских роз, которые перевозились по поддельным транспортным документам.

На российско-белорусской границе в Смоленской области инспекторы Россельхознадзора задержали автомобиль с партией из 39,2 тыс запрещенных к ввозу в РФ армянских роз.

В ведомстве сообщили, что грузовик направлялся из Минской области в Москву. Перевозчик, оказавшийся гражданином Беларуси, пытался скрыть цветы с помощью фиктивных документов: в накладных груз числился как безалкогольные тонизирующие напитки.

"В ходе досмотра грузового отсека были обнаружены цветы, на которые отсутствовали фитосанитарные и товаросопроводительные документы. На сохранившихся фрагментах маркировочных этикеток указано их армянское происхождение"

- Россельхознадзор

Незаконный груз полностью уничтожили 23 июля, а перевозчика привлекли к административной ответственности. Напомним, запрет на импорт и транзит цветов из Армении действует в России с 22 мая 2026 года, а с 12 июня ограничения распространили на всю подкарантинную продукцию из этой страны.